Мир 17 февраля 2024, 20:35 Бегите из ВСУ. Сбежавший в Россию украинец дал совет сослуживцам Бежавший в Россию артиллерист ВСУ Камынин призвал к дезертирству Freepik

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Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин обратился к бывшим сослуживцам с призывом «валить» из Вооруженных сил Украины. Его слова привело РИА «Новости».

Камынин участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении в должности артиллериста 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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«Желаю сослуживцам бросать все и валить побыстрее оттуда, но не сражаться, потому что результат будет нулевой», — сказал он.

По словам украинца, в рядах ВСУ нет мотивации, а также сильно участились случаи дезертирства. Происходящее на Украине Камынин назвал уничтожением населения своим же собственными властями.

Украинский военнопленный Федор Дыбиц тоже рассказывал, какое настроение царит в рядах ВСУ на фоне постоянных поражений. По его словам, на передовой люди морально подавлены и самовольно оставляют части. Украинец посоветовал сослуживцам по возможности сдаваться в плен.