«Беги, Зеленский». Кадыров напомнил Зеленскому о преступлениях ВСУ в Донбассе | 360°

Мир 10 октября 2022, 12:24 Поделиться Telegram

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Viber «Беги, Зеленский». Кадыров напомнил Зеленскому о преступлениях ВСУ в Донбассе Глава Чечни Кадыров посоветовал Зеленскому бежать без оглядки на Запад

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на сообщения президента Украины Владимира Зеленского о взрывах в ряде регионов страны напомнил ему, как ВСУ на протяжении восьми лет уничтожали мирное население Донбасса. Обращение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?» — поинтересовался Кадыров.

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Глава Чечни посоветовал Зеленскому прекратить жаловаться и бежать, не оглядываясь на реакцию своих западных партнеров.

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«Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада. Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — заключил он.

Ранее президент Украины сообщил о воздушной тревоге на всей территории страны. По данным местных СМИ, взрывы произошли в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях, Тернополе и ряде других регионов. В Киеве один из взрывов произошел рядом со зданием Службы безопасности.

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