«Беги, пока на вилах не вынесли». Мэр Горловки предложил главе Краматорска бежать

Глава администрации Горловки Иван Приходько записал видеообращение к мэру Краматорска Александру Гончаренко. Приходько предложил чиновнику бежать, пока «люди на вилах не вынесли».

Мэр Горловки рассказал, что Гончаренко возмутило то, что некоторые жители Краматорска сняли на камеру передвижение колонн и «сливали местонахождение складов с ГСМ».

«А кто тебе сказал, товарищ Гончаренко, что колонны твоих героев для этих людей свои? С чего ты решил? Это их земля, их родина, ее топчут оккупанты, тебе не кажется так? Или тебе страшно, когда бомбят? А нас восемь лет бомбили, и никто вопросов не задавал», — заявил Приходько в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он заметил, что в Краматорске не бомбят жилые объекты, а наносят удары по объектам инфраструктуры.

«Да и вообще, не бомбят объекты, где находятся мирные жители. Это тебе не Горловка, это тебе не Донецк, где центр города вчера обстреляли. Чувствуешь разницу?» — сказал мэр Горловки.

Он предложил Гончаренко бежать.

Саша, беги, пока люди тебя на вилах не вынесли Иван Приходько мэр Горловки.

Мирным жителям Приходько пообещал, что силы ДНР скоро придут к ним на подмогу, пока же надо сохранять спокойствие и осторожность.

«Гоните в шею оккупантов, людей, которые все восемь лет навязывают вам нацистскую идеологию. Вы все дончане, вы все жители Донецкой области», — заключил он.