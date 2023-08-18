Мир 18 августа 2023, 10:58 Бегемотов, слонов и зебр могут начать импортировать из ЮАР для зоопарков России Россельхознадзор сообщил об обсуждении поставок слонов из ЮАР в Россию Unsplash

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Возможность импорта для российских зоопарков животных из ЮАР планируют обсудить Россельхознадзор и коллеги из ЮАР. Речь идет о доставке слонов, бегемотов, антилоп, носорогов, жирафов и зебр из охотничьих заказников в провинциях Лимпопо и Гаутенг, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее Россельхознадзор и ведомство ЮАР выносили на обсуждение взаимные поставки животноводческой продукции.

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В частности, российское ведомство попросило предоставить данные о распространении на территории ЮАР ящура, африканской чума свиней, гриппа птиц и других болезней.

Помимо этого, для взаимных поставок требуется список предприятий, которые были бы заинтересованы в поставках по каждому виду продукции.

Когда эти условия будут выполнены, стороны смогут обсудить импорт мясной продукции, а также диких животных с территории ЮАР, добавили в Россельхознадзоре.