«Беды и крушение ложных надежд». Посольство России призвало США признать поражение в Афганистане

Американским властям следует признать поражение в афганской войне и разморозить активы Центробанка Афганистана, чтобы спасти страну от гуманитарного кризиса. Об этом заявило в Telegram-канале посольство России в США.

«Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением. Более того, она не принесла азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд», — заявили в дипведомстве.

Военная кампания США в Афганистане длилась 20 лет и завершилась год назад. Ее итоги плачевны, ведь «Аль-Каида»* никуда не ушла и там пустили корни другие террористические группировки. Объемы производства наркотиков увеличились в десятки раз.

Погибли более 150 тысяч афганцев, в том числе 48 тысяч мирных граждан. Еще 75 тысяч человек получили ранения. Экономические достижения улетучились с уходом американцев, и триллионы долларов налогоплательщиков США потратили впустую.

Стране грозит гуманитарная катастрофа. Посольство России в США отметило, что сейчас следует смягчить страдания афганцев. Для этого нужно разморозить активы Центробанка Афганистана.

*«Аль-Каида» — организация, признанная террористической и запрещенная в РФ.