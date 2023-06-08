Мир 08 июня 2023, 11:53 Бедный родственник европейской семьи. Шольц назвал условие для членства Украины в ЕС Канцлер ФРГ Шольц: Украина войдет в ЕС, когда будет отвечать нужным критериям РИА «Новости»

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Украина сможет стать членом Евросоюза, когда будет отвечать нужным критериям, заявил в интервью Corriere della Sera канцлер Германии Олаф Шольц. При этом он отметил, что страна входит в европейскую семью, сообщил РБК.

«Мы полны решимости поддерживать страну в процессе вступления в ЕС», — заверил канцлер.

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При этом, по словам Шольца, всем очевидно: прием Украины в Евросоюз возможен только после соответствия всем критериям.

Помимо этого, ЕС требуется выполнить несколько задач, чтобы принять новых членов, добавил он. Правда, о каких именно задачах идет речь, политик уточнять не стал.

В конце мая Шольц высказывался о вступлении Украины в НАТО. По его словам, в ближайшем будущем это будет невозможно.

Генсек альянса Йенс Столтенберг накануне заявил, что в случае поражения Украины в конфликте, обсуждение ее членства в блоке не будет иметь смысла.