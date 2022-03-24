Бедный Борис. Видео с нерукопожатным Джонсоном на саммите НАТО появилось в Сети

Никто не захотел пожать руку и даже не заметил Бориса Джонсона на саммите НАТО. Видео с непричастным премьер-министром Великобритании в окружении приветствующих друг друга союзников появилось в соцсетях.

На кадрах можно заметить, что Джонсон в некотором замешательстве. Он держит руки в карманах пиджака и озирается по сторонам, как герой Джона Траволты из «Криминального чтива». А натовские лидеры здороваются и хлопают друг друга по плечу. Джонсон как будто невидим.

Обернувшись, Джонсон увидел Эммануэля Макрона, стоящего на ступеньке выше. Но президент Франции не удостоил его даже взглядом свысока. Джонсона проигнорировал и Реджеп Тайип Эрдоган. И вообще, пока никто не видел, чтобы на этом саммите кто-то пожар руку Джонсону. Что могло поменяться внутри НАТО по отношению к премьеру Соединенного Королевства, неизвестно.

Возможно, коллеги Джонсона затаили обиду, что он не приглашал их на свои вечеринки, которые тайно устраивал у себя в резиденции во время локдауна. В Европе тогда бушевал коронавирус.