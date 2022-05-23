Антироссийские санкции парализовали мировую экономическую систему и особенно сильно отразились на бедных странах. Об этом РИА «Новости» заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.

Уже выросли цены на продукты и начался дефицит пшеницы, так как ее крупнейшими поставщиками являются Россия и Украина, а потребителями — страны третьего мира. Это может привести к глобальному продовольственному кризису. В скором времени влияние санкций отразится и на проведении банковских операций.

«Наша страна уже столкнулась с проблемами в области безопасности — террористы убивают много людей. Но по статистике международных организаций, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками», — сказал Абдулай Диоп.

Он призвал политиков обратить на это внимание. Любые санкции, по его словам, только усложняют ситуацию, а не способствуют решению проблемы.

Ранее аналитик Джош Оуэнс в своей статье признал, что санкции не оказали на Россию ожидаемого западными странами эффекта. Он объяснил это особым положением страны.