  • «Бедные, но гордые». Савченко посоветовала Киеву не брать денег у США

    25 сентября 2019, 01:37

    Светлана Степанова

    Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne сделала обращение к правительству Украины. Она порекомендовала Киеву ответить отказом на предложение финансирования Соединенными Штатами.
    «Бедные, но гордые». Савченко посоветовала Киеву не брать денег у США

    По словам Савченко, если Украина перестанет «просить деньги» и откажется от предложений Запада, то сразу станет интереснее для властей США.

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    «Это понятно, что если тебе кто-то платит, то это значит, что ты ему не равный. И эти 400 миллионов долларов, они и для США — ничто, и для наших олигархов, которые постоянно воруют тоже ничто», — произнесла народный депутат VIII созыва.

    Она добавила, что для бедного человека каждая копейка дорога, и назвала народ Украины «бедными, но гордыми». Экс-депутат рекомендовала отказаться от закупок американского угля, но за предложение инвестиций поблагодарить.

    Также Савченко коснулась темы союзников. По ее словам, у Украины должно быть меньше врагом, а больше — друзей и партнеров.