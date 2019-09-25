«Бедные, но гордые». Савченко посоветовала Киеву не брать денег у США

По словам Савченко, если Украина перестанет «просить деньги» и откажется от предложений Запада, то сразу станет интереснее для властей США.

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«Это понятно, что если тебе кто-то платит, то это значит, что ты ему не равный. И эти 400 миллионов долларов, они и для США — ничто, и для наших олигархов, которые постоянно воруют тоже ничто», — произнесла народный депутат VIII созыва.

Она добавила, что для бедного человека каждая копейка дорога, и назвала народ Украины «бедными, но гордыми». Экс-депутат рекомендовала отказаться от закупок американского угля, но за предложение инвестиций поблагодарить.

Также Савченко коснулась темы союзников. По ее словам, у Украины должно быть меньше врагом, а больше — друзей и партнеров.