Пенсионерка на Украине расплакалась в прямом эфире, говоря о бедности населения

Украинская пенсионерка дозвонилась в студию местного телеканала «Наш» и расплакалась в прямом эфире, говоря о той ситуации, которая сейчас складывается в ее стране. Она поделилась, что денег многим людям категорически не хватает, и особенно это касается граждан пенсионного возраста. Женщина добавила, что каждый день видит это в магазинах и на улицах, и ей очень тяжело смотреть на происходящее.

«Удивительно, у нас электроэнергии не хватает, угля не хватает, это все очень странно. Но самое главное, что людям, пенсионерам, не хватает денег на еду. Вот это больно. Вы знаете, я не могу смотреть на это, просто не могу — когда идешь в магазин и видишь, как человек не может батон хлеба купить, и молока не может», — сказала она и заплакала. Женщина уточняла, что ей 68 лет, она живет в Черкасской области.

В августе текущего года Киевский международный институт социологии проводил опрос населения Украины. Из его результатов следует, что примерно 14,1% украинцев могут назвать себя нищими. Еще 43,1% считают, что им доступно приобретение только элементарных продуктов питания. По словам вице-спикера Верховной рады Елены Кондратюк, в начале текущего года за чертой бедности находились более 19 миллионов человек. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в целом предрек Украине эпоху голода и нищеты.