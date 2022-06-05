«Бедное, заблудшее животное». Кабан выбежал из воды на пляж и укусил женщину в Испании

Дикий кабан выбежал из моря на пляж в городе Альфас-дель-Пи испанской провинции Аликанте и укусил за ногу 67-летнюю купальщицу из Куэнки. Об этом написал сайт Alerta Nacional. Появление кабана заставило испугаться многих отдыхающих, но только не российских туристов, которые сняли его на видео.

На кадрах можно заметить, как кабан выбегает из воды и проносится мимо туристов на пляже. Кричит какая-то женщина. Возможно, это пожилая испанка, пострадавшая от кабана. Затем слышно, как за кадром все происходящее обсуждают русские женщины.

«Откуда он взялся?» — удивилась одна из русских женщин.

«Господи, бедный, господи… Бедный… Бедное, заблудшее животное», — пожалела кабана другая россиянка.

«Как он здесь оказался? Мама милая… А как же его поймать?» — вторила третья.

Спасатели пытались предупредить людей на пляже, что из воды вот-вот появится кабан, но он выбежал слишком быстро.

Кабан укусил за ногу купальщицу, которая сидела на берегу с ногами в воде. У нее остался порез глубиной 1-1,5 сантиметра. Координатор спасателей сказал, что пострадавшая в порядке, и даже восприняла все как шутку. Женщине оказали первую помощь, сказали, что в лучшем случае придется наложить пару швов и сделать прививку от столбняка. А потом ее забрали на скорой в больницу.

После нападения он молниеносно удрал в ближайший кемпинг, расположенный уже на территории муниципалитета Альтеа. Там он ни на кого не напал, никакого ущерба не причинил, но его застрелила полиция.