Беднейшим странам Африки предсказали климатические миграции

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Кислов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что погодные условия в некоторых регионах становятся невыносимыми. Из-за этого люди вынуждены переезжать.

Кислов заметил, что сейчас в Европе наблюдается такое явление, как волны тепла. Они длятся больше семи дней и превышают пороговое значение. По словам специалиста, это природное явление стало в Европе самым опасным из всех.

«Сейчас мы не ожидаем, что из Франции, например, двинутся в Россию или на Украину. Такого не будет. Для этого надо, чтобы колоссальная засуха была, если несколько лет дождь не пойдет. Скорее всего, климатические миграции будут характеры для беднейших стран Африки. Там усиливаются засушливые ситуации», — добавил климатолог.