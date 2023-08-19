Мир 19 августа 2023, 08:48 «Бедная наша страна». Американская конгрессвумен назвала помощь Украине позором для США Конгрессвумен Грин назвала помощь Украине позором для США РИА «Новости»

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Помощь Украине в ущерб интересам собственных жителей — позор для Соединенных Штатов, заявила член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин. Ее пост появился в соцсети Х (бывший Twitter).

Она указала на то, что количество бездомных в США с 2022 года выросло на 11%, около 600 тысяч человек лишились крова, и при этом президент страны Джо Байден планирует выделить Украине очередные миллиарды.

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«Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — подытожила конгрессвумен.

Ранее стало известно, что Байден попросил у конгресса выделить 13,1 миллиарда долларов на военную помощь Украине. По данным СМИ, еще 8,5 миллиарда он попросил на «дополнительное содействие» Украине и некоторым другим странам в сферах экономики и безопасности.

Неназванный американский чиновник в беседе с журналистами признал, что США «упустили окно возможности» поддержать более ранние переговоры между Россией и Украиной. По словам еще одного чиновника, в администрации американского лидера часто задаются вопросом, как и когда стоит приостановить поддержку ВСУ.