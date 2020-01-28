BBC спутал погибшего Коби Брайанта с другим темнокожим баскетболистом

Британский телеканал BBC допустил ошибку в репортаже о гибели американского баскетболиста Коби Брайанта. Фанаты спортсмена возмутились некомпетентности журналистов.

На неточность указал новостной редактор Мэтью Чемпион, написав в Twitter, что не может поверить в допущенную оплошность.

В репортаже BBC о произошедшей трагедии показал кадры выступления другого баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» — Леброна Джеймса.

«Я искренне не могу поверить, что BBC Nеws только что показали это», — написал Чемпион.

Британский политик Дэвид Лэмми подчеркнул, что подобное не произошло, если бы телеканал нанял «больше чернокожих продюсеров и редакторов».

«Коби Брайант и Леброн Джеймс даже не похожи друг на друга», — возмутился Лэмми.

Редактор BBC News Пол Роял принес извинения за случившееся от лица телеканала, сославшись на человеческий фактор.

«В сегодняшнем освещении смерти Коби Брайанта мы ошибочно использовали фотографии Леброна Джеймса. Мы приносим извинения за эту ошибку», — сказал представитель BBC.

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Его вертолет разбился 26 января. Вместе с темнокожим спортсменом летела его 13-летняя дочь, ее партнерша по баскетбольной команде и еще шесть человек. Вертолет вез девочек на тренировку.

За несколько секунд до крушения диспетчер попросил пилота набрать высоту — винтокрылая машина летела слишком низко и вне зоны действия радаров.