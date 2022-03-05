Базу ВСУ под Херсоном взяли российские военные. Видео с дрона от Минобороны РФ

Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном, сообщило Минобороны РФ. База находится у села Раденьск.

«Украинские солдаты покидали позиции, бросая технику, вооружение и боеприпасы, среди них украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Там же ангар со складом боеприпасов (более 4,5 тысячи тонн)», — сообщает российское ведомство.

Минобороны РФ предполагает, что подготовку на базе проходили различные подразделения — морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. Всего на ней могли размещаться около четырех тысяч бойцов.

В данный момент российские саперы обследуют территорию, чтобы ликвидировать мины. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения. Минобороны публикует кадры с дрона.