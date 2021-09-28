США проявили интерес к использованию российских военных баз в Центральной Азии. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на очной встрече, которая прошла в Финляндии, якобы обсуждали такую возможность. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в структурах американской исполнительной власти.

Эта тема, по данным издания, была затронута в связи с тем, что члены Совета национальной безопасности США сочли некоторые слова президента России Владимира Путина на встрече с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве указанием на то, что такую возможность Москва может рассмотреть в интересах борьбы с международным терроризмом.

Они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так. По информации газеты, Герасимов конкретного ответа на этот вопрос не дал.

При этом в Пентагоне эту информацию изданию не подтвердили.

В Пентагоне накануне заявили об успешных испытаниях ракеты, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Запуск ракеты прошел с самолета. Ракету с двигателем Northrop Grummann построила корпорация Raytheon. Смесь углеводородного топлива и воздуха обеспечивает работу двигателя.