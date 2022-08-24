Военная база США в Дейр-эз-Зоре на границе с Ираком 24 августа подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник в службах безопасности Ирака.

Несколько ракет упали возле базы, не причинив ущерба. Пострадавших среди военнослужащих нет, уточнил собеседник агентства.

Президент США Джо Байден 23 августа приказал нанести воздушные удары по поддерживаемым Ираном группировкам в Сирии. Это было ответным шагом после ракетного обстрела базы США на северо-востоке Сирии, который произошел неделю назад.

Американское военное командование утверждает, что бомбардировки нацелены на поддерживаемые Ираном группировки в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Удары наносились по инфраструктуре, которую использовали связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) боевики.

Накануне российские пилоты ликвидировали лагерь террористов «Джебхат ан-Нусра»*. Были ликвидированы склад с боеприпасами, штаб и узел связи.

* «Джебхат ан-Нусра» — организация признана в России террористической и запрещена.