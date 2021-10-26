Украина впервые запустила турецкие беспилотники Bayraktar в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые запустили турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в Донбассе. Ракету запустили по вражеской артиллерии, заявил украинский активист Роман Доник.

«Ударные дроны Bayraktar применили впервые для уничтожения вражеской артиллерии», — написал Доник под опубликованным видео ракетного удара.

Как уточнил портал Мілітарний, украинские военные запустили ракету по артиллерийским позициям сил Народной милиции. Удар пришелся на территорию населенного пункта Гранитное под Донецком.

О первом применении турецкого ударного беспилотника также написал главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Запомните этот исторический день! 26 октября 2021 года — первое боевое применение ударных беспилотников „Байрактар“ в Донбассе!» — заявил он.

Главред добавил, что в результате ракетного удара погиб военнослужащий бригады. По словам Бутусова, остановить врага дипломатическими методами не получилось.