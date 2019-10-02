Батрутдинов рассказал «о дружбе на грани» с Бузовой

Комик Тимур Батрутдинов приоткрыл завесу тайны своих реальных взаимоотношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Слухи об их романе ходят уже давно.

Бузова разбушевалась на съемках телешоу. Видео Подробнее

Резидент Comedy Сlub признался, что их с Ольгой связывает «дружба на грани». Однако ему не хочется переходить эту черту, что все не испортить.

«Когда ты очень долго знаешь девушку и то, что происходит в ее жизни, сложно сгенерировать в себе чувства с гормонами любви», — объяснил он в интервью изданию «Телепрограмма».

Комик добавил, что ищет себе супругу не из сферы шоу-бизнеса. Его будущая жена должна быть хранительницей очага.

«Если мы все будем ездить по гастролям, кто домом будет заниматься?» — задался он вопросом.

Между тем, телеканал ТНТ готовится к показу реалити-шоу «План Б» с участием Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Они помогут друг другу найти второй половину. Если же, никто из конкурсантов им не понравится, то телеведущей и резиденту Comedy Сlub «придется самим слиться в любовном союзе на глазах у всей страны». Об этом было сказано в анонсе программы.