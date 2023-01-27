Мир 27 января 2023, 13:47 Батальону «Азов» разрешили публиковать посты в соцсетях Meta Компания Meta удалила батальон «Азов» из списка опасных организаций РИА «Новости»

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Американская компания Meta* исключила батальон «Азов»** из списка опасных организаций. Теперь террористы смогут без каких-либо проблем публиковать свой контент на платформах Facebook* и Instagram*. Об этом говорится в официальном релизе корпорации.

«Это изменение позволит членам полка „Азов“** создавать учетные записи в Facebook* и Instagram* и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правил компании в отношении контента», — сказано в сообщении.

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Компания добавила, что теперь пользователи смогу поддерживать и открыто хвалить «Азов»*.

Ранее стало известно, что батальон будет работать в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Основатель и первый командир «Азова»** Андрея Билецкий заявил, что националисты из его полка будут участвовать в боях за Артемовск.

* Компания Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) признана экстремистской и запрещена на территории России.

** Батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в России.