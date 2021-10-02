Заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади рассказал, что на границах государства разместится специальный «батальон смертников». Регион находится на северо-востоке страны, неподалеку от Китая, Таджикистана и Пакистана. Об этом сообщило агентство Khaama Press.

Талибы* захватили власть в Афганистане в середине августа, после того как Соединенные Штаты вывели оттуда все войска. В первые недели после прихода «Талибана»* к власти жители Кабула штурмовали международный аэропорт города в надежде сбежать от жизни по законам шариата. Там погибли несколько человек.

Также сторонники движения «Талибан»* заявили, что будут использовать в Афганистане конституцию времен последнего короля страны Захир-Шаха. Исключения коснутся только тех моментов, которые противоречат шариату. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Министерства юстиции Афганистана Абдул Хаким Шариа.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.