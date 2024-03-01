Мир 01 марта 2024, 03:56 Батальон «Белоснежки». ВСУ объявили о наборе женщин в войска «РВ»: ВСУ объявили набор женщин в батальон «Белоснежек» Freepik

Читать 360tv в

В Черниговской области начали привлекать женщин на военные учения с целью последующей отправки на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным канала, территориальная оборона Вооруженных сил Украины начала подготовку к созданию женского батальона «Белоснежек».

Реклама

«Ожидается, что вскоре будет объявлен набор девушек и женщин, которые пойдут на фронт добровольно», — написали военкоры.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в рядах ВСУ растет количество женщин на передовых позициях. Среди них есть офицеры младшего и среднего звена. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что служащие в ВСУ украинки начали попадать в плен под Кременной и Сватово.

В начале февраля военнопленная ВСУ рассказала, как российские солдаты спасли ее от гибели в Крынках Херсонской области.