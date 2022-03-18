Басурин заявил о создании бесполетной зоны над ДНР и ЛНР

Над народными республиками в Донбассе создана бесполетная зона, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что для безопасности ДНР и ЛНР достаточно, чтобы бесполетную зону контролировала Россия.

«С военной точки зрения, если серьезные какие-то комплексы ПВО, то нам передавать их не надо, достаточно, чтобы РФ сама контролировала небо, как сделать, <…> „зонтик“ или купол бесполетной зоны над нашими республиками», — сказал Басурин. Его процитировал «Интерфакс».

В ответ на уточняющий вопрос о том, можно ли говорить о том, что такой купол бесполетной зоны создан над Донбассом, Басурин ответил положительно.

«Да, я думаю — да», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Представительства ДНР и ЛНР в СЦКК ежедневно продолжают сообщать о новых разрушительных обстрелах со стороны украинской армии. Под огнем оказываются жилые дома, детские сады и другие объекты гражданской инфраструктуры.