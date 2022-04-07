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    07 апреля 2022, 10:05

    Басурин заявил о перемещении боев из центра Мариуполя к «Азовстали»

    Представитель ДНР Басурин заявил о снижении боевых действий в центре Мариуполя

    Екатерина Виславская

    Основные бои в Мариуполе переместились из центра города к порту и «Азовстали», заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24». Его слова привел ТАСС.

    Басурин заявил о перемещении боев из центра Мариуполя к «Азовстали»

    По его словам, на территории города могут находиться порядка трех тысяч бойцов ВСУ. Басурин предположил, что у украинских силовиков могут быть помощники из числа местных жителей, поэтому нападающих может быть больше.

    В центре города бои уже стихли, заявил он. Сейчас эпицентр переместился в сторону порта и «Азовстали».

    «В порт мы уже вошли, потихоньку начинаем зачищать территорию и выдавливаем их в промзону», — рассказал представитель ДНР.

    Под обстрелами ВСУ ранены 14 мирных жителей, в том числе четверо детей, сообщили ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК). Потерпевшими занялись специалисты медучреждений ДНР.