Басурин заявил о критической ситуации с обеспечением Горловки водой
ВСУ вывели из строя подстанцию в Горловке, которая питает насосы водой
Жители Горловки сталкиваются с критической ситуацией, связанной с поставкой воды. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя подстанцию, которая питает насосы водой.
«Опять бьют по социальным объектам. У нас, честно говоря, критическая ситуация по воде в Горловке. Они разбили подстанцию, которая питает водой насосы. Они сейчас переключились на резерв», — приводит его слова ТАСС.
Также в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что жители Донецка лишены подачи воды, так как Верхнекальмиусская насосная станция обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск.
Жителям напомнили, что в нынешней обстановке им следует иметь запас воды на несколько дней.
Горловка уже сталкивалась с перебоями в подаче воды из-за обстрелов. Так, в конце февраля подачу питьевой воды в Горловке снизили из-за повреждения инфраструктуры. В результате обстрела ВСУ оказался обесточен водопроводный узел в поселке Шахты Ленина.