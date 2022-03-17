Басурин заявил о критической ситуации с обеспечением Горловки водой

Жители Горловки сталкиваются с критической ситуацией, связанной с поставкой воды. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя подстанцию, которая питает насосы водой.

«Опять бьют по социальным объектам. У нас, честно говоря, критическая ситуация по воде в Горловке. Они разбили подстанцию, которая питает водой насосы. Они сейчас переключились на резерв», — приводит его слова ТАСС.

Также в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что жители Донецка лишены подачи воды, так как Верхнекальмиусская насосная станция обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск.

Жителям напомнили, что в нынешней обстановке им следует иметь запас воды на несколько дней.

Горловка уже сталкивалась с перебоями в подаче воды из-за обстрелов. Так, в конце февраля подачу питьевой воды в Горловке снизили из-за повреждения инфраструктуры. В результате обстрела ВСУ оказался обесточен водопроводный узел в поселке Шахты Ленина.