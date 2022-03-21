Басурин заявил, что Зеленский не управляет украинскими войсками
Представитель НМ ДНР Басурин предположил, что украинскими войсками управляет не Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над вооруженными силами страны. Эту мысль высказал официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24».
Он заявил, что реальное командование ВСУ находится в руках третьих лиц. Зеленский, по его мнению, только имитирует управление ими.
«Уже многие специалисты говорят, что Зеленский не управляет своими вооруженными силами, он только делает имитацию», — процитировало его слова РИА «Новости».
Также Басурин заявил, что и сам украинский президент Владимир Зеленский находится под чьим-то управлением.
Начиная с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее цель — обеспечение безопасности жителей Донбасса и России. По словам российских властей, спецоперация была начата после просьб жителей Донбасса о помощи. Также причиной стало расширение НАТО на восток, ближе к границам России. По данным Минобороны, Альянс мог использовать ядерный потенциал Украины против РФ.