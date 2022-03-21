Басурин заявил, что Зеленский не управляет украинскими войсками

Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над вооруженными силами страны. Эту мысль высказал официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24».

Он заявил, что реальное командование ВСУ находится в руках третьих лиц. Зеленский, по его мнению, только имитирует управление ими.

«Уже многие специалисты говорят, что Зеленский не управляет своими вооруженными силами, он только делает имитацию», — процитировало его слова РИА «Новости».

Также Басурин заявил, что и сам украинский президент Владимир Зеленский находится под чьим-то управлением.

Начиная с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее цель — обеспечение безопасности жителей Донбасса и России. По словам российских властей, спецоперация была начата после просьб жителей Донбасса о помощи. Также причиной стало расширение НАТО на восток, ближе к границам России. По данным Минобороны, Альянс мог использовать ядерный потенциал Украины против РФ.