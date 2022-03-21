«Земля реально дрожит». Басурин заявил, что ВСУ пытаются бить по электросетям ДНР
Представитель НМ ДНР Басурин заявил, что ВСУ пытаются бить по электросетям ДНР
ВСУ пытаются нанести удары по электросетям Донецкой народной республики. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он назвал ситуацию очень сложной.
«Ситуация в этом плане очень сложная — [украинские военные] стараются бить по электросетям», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, во многих районах Донецка нет электричества, воды, тепла. Больше всего от обстрелов страдают Петровский и Киевский районы города, добавил он.
«Очень сильные идут обстрелы Петровского, Киевского районов. Артиллерия, „Грады“. В последнее время больше всего обстреливают, конечно, Донецк. Земля реально дрожит!» — сообщил Басурин.
Он добавил, что за сутки два человека в результате обстрелов ВСУ погибли, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.
«Процентов 70 раненых — это с тех территорий, которые мы уже освободили, четверо детей среди них», — заявил представитель НМ ДНР.
Аналогичная ситуация, по его словам, складывается и в Мариуполе. Басурин отметил, что украинские военные стреляют по гражданским в той части города, которую силы ДНР освободили.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости прекратить геноцид и издевательства над населением Донбасса.