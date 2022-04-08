Басурин уточнил число пострадавших при обстреле вокзала в Краматорске

В результате удара по вокзалу в Краматорске с применением ракетного комплекса «Точка-У», по последним данным, пострадали порядка 100 человек. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

«На данный момент есть информация, что <…> порядка 100 получили ранения», — констатировал Басурин.

По его словам, установить объект, из которого произвели удар, технически возможно.

Ранее сообщалось о 30 погибших и примерно 100 пострадавших.

На появившихся с места фотографиях видны остатки ракеты «Точка-У» с надписью «За детей», уточнил РБК.

Краматорск находится под контролем ВСУ. Украина обвинила в трагедии войска ДНР и ВС РФ. Минобороны опровергло причастность России к ракетному удару. В военном ведомстве сообщили, что заявления о совершенной Россией «ракетной атаке» не соответствуют действительности и являются очередной провокацией.

Басурин отметил, что тактической ракеты «Точка-У» нет ни в Донбассе, ни в армии РФ.