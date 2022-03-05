Басурин сообщил о гуманитарной катастрофе в Мариуполе

В Мариуполе гуманитарная катастрофа. На протяжении пяти дней в городе нет воды, света, тепла и продовольствия. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«За продукты я уже вообще молчу, потому что продуктов нет в магазинах никаких», — приводит его слова ТАСС.

По словам представителя ДНР, только пять мирных жителей смогли выйти из Мариуполя. При этом из окрестных населенных пунктов — еще 247 человек. Он отметил, что украинские военные продолжают удерживать людей в городе.

Российская сторона 5 марта в 10:00 открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Эвакуация мирных жителей начнется в 12:00 по московскому времени.

Во время режима тишины власти Мариуполя хотят восстановить критическую инфраструктуру — свет, вода и мобильную связь.

По информации Минобороны России, военнослужащие Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.