Басурин сообщил о двух сотнях снарядов, прилетевших в ДНР со стороны ВСУ

Украинская армия продолжает обстреливать населенные пункты ДНР, рассказал представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Он сообщил, что за последние сутки со стороны Украины по территории ДНР было выпущено больше 200 снарядов.

«Ситуация у нас не поменялась, она очень сложная. Каждый день применяются „Грады“, минометы», — сказал он.

По данным Басурина, за последние сутки под украинскими обстрелами пострадали 18 жителей ДНР, в том числе ребенок.

Представительство ДНР в СЦКК сообщало о 29 обстрелах, произведенных украинской стороной. Было выпущено 217 снарядов, применялись РСЗО «Град», крупнокалиберная артиллерия и минометы. Повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Донецке и других населенных пунктах.

Тем временем в Мариуполе начался штурм завода «Азовсталь», где укрываются украинские военные и нацбатальоны. Ранее на оставленном ими металлургическом комбинате имени Ильича был найден целый арсенал вооружения.