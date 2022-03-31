Басурин назвал невозможным нахождение ДНР в составе Украины

Нахождение Донецкой Народной Республики в составе Украины не представляется возможным, так как ДНР признали несколько государств. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Насколько я понял, этот вопрос уже неактуален после того, как нас признали несколько государств, в первую очередь Россия. В составе Украины нахождение республики уже невозможно», — заявил Басурин.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский ранее рассказал, что Украина отказалась от силового способа возвращения Донбасса в свой состав.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы ДНР не позволят украинским националистам выйти из Мариуполя, поскольку от такого предложения они уже отказались ранее.