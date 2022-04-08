Басурин: к трагедии в Краматорске причастны стрелки по Донецку

ВСУ открыли огонь по железнодорожному вокзалу Краматорска во время эвакуации мирных жителей. К трагедии — от артобстрела уже погибли около 50 человек — причастны стрелявшие по Донецку. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его заявление опубликовало РИА «Новости».

Он заявил, что Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, которая ранее открыла огонь по Донецку.

Басурин подчеркнул, что Краматорск пока полностью находится под контролем ВСУ. Однако это ненадолго. Защитники интересов Донбасса освободят город от украинской армии, заявил представитель Народной милиции.

Ракета «Точка У» попала в здание ж/д вокзала Краматорска в полдень 8 апреля. Этот снаряд использует только украинская сторона. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что 38 человек погибли на месте. Еще 12 жителей умерли в течение нескольких часов в больницах или по дороге в лечебницы города. Басурин заявил о 100 пострадавших от украинского снаряда.