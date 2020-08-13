Бастующим работникам «БелАЗа» пообещали подумать над выводом ОМОНа из города

Мэр белорусского города Жодино Дмитрий Заблоцкий пришел на встречу с бастующими работниками «БелАЗа» и местными жителями. Он пообещал, что ОМОН покинет город, когда не будет угрозы захвата административных зданий.

В забастовках участвуют и работники других крупных белорусских промышленных предприятий. Они требуют признать результаты президентских выборов недействительными, отпустить всех задержанных во время протестов и провести новое голосование.

Сотрудники «БелАЗа» скандируют «Уходи!», обращаясь к президенту Александру Лукашенко. Также они требуют, чтобы город покинули приезжие силовики.

«Почему у нас военные стоят в городе — с автоматами, с боевым оружием, на каждом перекрестке?» — спрашивали жители мэра.

Собравшиеся отмечали, что боятся выйти в магазин, поскольку омоновцы нападают на мирных граждан.

«Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города», — процитировал Tut.by Заблоцкого.

При этом мэр настаивал, что в день выборов 9 августа была угроза захвата здания администрации.

На реплику, что «люди мирно вышли» к администрации, градоначальник ответил, что «угроза захвата здания была», и это было «спланированное действие».