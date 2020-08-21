Бастующие с «Беларуськалия» рассказали о побеге активиста от КГБ через форточку туалета

«Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел», — говорится в сообщении.

Он, по данным стачкома, отпросился в уборную, откуда сбежал через открытую форточку. По неподтвержденной информации сейчас он находится на Украине.

Издание Tyt.by напомнило, что Куделевич перестал выходить на связь с коллегами в минувший четверг, 20 августа. Во время последнего звонка был слышен его разговор с неизвестными людьми, которых он просил освободить ему дорогу. Тогда его коллеги не подтверждали его задержание. Оно подтвердилось только сегодня.

Информация о забастовках на заводах Белоруссии появилась в понедельник. По словам премьер-министра Романа Головченко, полной остановки предприятий не произошло. Также он отметил, что на фоне многотысячных коллективов отказ от работы 360 человек выглядит неубедительно. Кроме того, он отметил, что на ряде государственных предприятий все выступления постановочные, а организуют их провокаторы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в адрес рабочих заводов и руководителей предприятий поступают угрозы. Около проходных собираются толпы людей и организуют живые коридоры, через которые сотрудникам приходится пробираться к своим рабочим местам. Белорусский лидер пообещал разобраться со всеми организаторами подобных акций.

Накануне сотрудники ОМОН разогнали участников несанкционированного митинга около Минского тракторного завода. Они оттеснили толпу, которая мешала проходу рабочих. Координатор забастовки заявил, что в акции принимали участие ушедшие в отпуск рабочие, а также присоединившиеся к ним жители Минска.