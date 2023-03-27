Мир 27 марта 2023, 10:51 Бастующие немцы заблокировали общественный транспорт Крупнейшая в Германии забастовка остановила общественный транспорт в нескольких регионах YouTube

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В Германии началась одна из крупнейших за 30 лет забастовок. Остановилась работа аэропортов и железной дороги, в некоторых регионах перестал курсировать общественный транспорт, сообщил телеканал N-TV.

Массовая предупредительная забастовка нескольких профсоюзов началась в полночь 27 марта, продлится 24 часа и станет одной из крупнейших с 1992 года. По всей стране пройдет не менее 50 митингов. Сервисная компания Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG призвали остановить работу из-за спора о заработной плате.

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Железнодорожное сообщение дальнего следования остановили полностью, как и большую часть региональных, междугородних и городских перевозок. Рейсы в аэропортах Франкфурта и Мюнхена отменили с воскресенья, доступен только аэропорт Берлина. Водные пути, в том числе Гамбургский порт и компания Autobahn, также пострадали. Местный общественный транспорт остановили в семи федеральных землях, таких как Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн — Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саксония.

В этот день в Постдаме начнется третий раунд переговоров с муниципалитетами и федеральным правительством. Verdi потребует трудоустроить около 2,5 миллиона государственных служащих в федеральные и местные органы власти, включая тех, кто работает на местном транспорте и в аэропортах. Ассоциация государственных служащих попросит расширить штат на 10,5% с зарплатой не менее 500 евро в месяц. EVG призовет к повышению оклада на 12%, но не менее 650 евро в качестве социальной составляющей.

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