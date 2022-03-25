Бастрыкин заявил, что спецоперация на Украине помогла предотвратить большие жертвы в Донбассе

Российская спецоперация на Украине помогла предотвратить масштабные потери мирного населения в Донбассе, поделился мнением председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. По его словам, националисты «готовы на любые жертвы» среди гражданских.

Бастрыкин отметил, что в Донбассе находится крупная группировка вооруженных формирований украинской стороны.

«Как известно, к российским военнослужащим попали документы командования Национальной гвардии Украины, которые свидетельствуют о подготовке ею массированного наступления. Если бы российская армия не начала специальную операцию, украинские националисты имели бы значительно больше простора и сил для концентрации своих ударов по территориям ДНР и ЛНР», — добавил глава СК РФ.

Он напомнил, что «по мере развития ситуации» стало известно о существовании секретных биолабораторий на Украине, работавших при поддержке США. По мнению Бастрыкина, «сложно представить, что могло бы быть», если бы они продолжили действовать.

СК квалифицировал создание биолабораторий как разработку оружия массового поражения. Уголовное дело возбуждено о «преступлении против мира и безопасности человечества» (статья 355 УК РФ). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

«Мы запросили у Минобороны России имеющиеся документы и в рамках уголовного дела устанавливаем обстоятельства произошедшего», — рассказал Александр Бастрыкин.

В том же интервью он сообщил, что СК РФ расследует более 10 уголовных дел о фейках, касающихся ВС РФ.