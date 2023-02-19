Мир 19 февраля 2023, 22:00 Бастрыкин рассказал об отрубающих головы иностранным наемникам солдатах ВСУ Глава СК Бастрыкин: ВСУ отрезают головы и кисти рук погибшим наемникам Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Представители Вооруженных сил Украины отрубают головы погибшим наемникам. Это делается, чтобы их не опознали, заявил ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Украинская сторона любым путем старается скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», — сказал он.

Реклама

По словам Бастрыкина, несколько таких тел обнаружили в зоне проведения спецоперации. После этого, с помощью записей в мобильных телефонов специалисты установили, что они принадлежат наемникам из Польши.

Реклама

Ранее стало известно о конфликтах между украинскими военными и польскими наемниками. В Угледаре бойцы Вооруженных сил Украины устроили расстрел целую группу иностранных солдат. Расправа произошла в ночь с 5 на 6 февраля.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что на допросах военные указали разные причины, в том числе месть за попытку Польши забрать западные регионы Украины.