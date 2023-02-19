19 февраля 2023, 22:00
Бастрыкин рассказал об отрубающих головы иностранным наемникам солдатах ВСУ
Глава СК Бастрыкин: ВСУ отрезают головы и кисти рук погибшим наемникам
Представители Вооруженных сил Украины отрубают головы погибшим наемникам. Это делается, чтобы их не опознали, заявил ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Украинская сторона любым путем старается скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», — сказал он.
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По словам Бастрыкина, несколько таких тел обнаружили в зоне проведения спецоперации. После этого, с помощью записей в мобильных телефонов специалисты установили, что они принадлежат наемникам из Польши.
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Ранее стало известно о конфликтах между украинскими военными и польскими наемниками. В Угледаре бойцы Вооруженных сил Украины устроили расстрел целую группу иностранных солдат. Расправа произошла в ночь с 5 на 6 февраля.
Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что на допросах военные указали разные причины, в том числе месть за попытку Польши забрать западные регионы Украины.
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