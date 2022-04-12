Бастрыкин поручил расследовать захват националистами дома престарелых в ЛНР

Следователи СК РФ установят обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета России поручил зафиксировать и установить обстоятельств захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике», — сказано в сообщении СК РФ в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, дом престарелых в ЛНР украинские силовики использовали в качестве укрытия. Гражданское население, в данном случае пожилых людей, они использовали в качестве живого щита. Кроме того, в здании были оборудованы точки для стрельбы из пулеметов и противотанковых средств.

«Понимая, что удержать позицию не получится, националисты стали отступать, стреляя по зданию и находящимся в нем людям», — указано в сообщении.

Следствие установит подразделение украинских силовиков, которые принимали участие в боевых действиях в районе дома престарелых, а также должностных лиц, которые приняли решение использовать людей в качестве живого щита и открыли огонь по ним при отступлении.

За минувшие сутки украинская армия потеряла в боях с Народной милицией ЛНР 25 военных, четыре танка и семь автомобилей. Украинские войска также обстреляли населенные пункты Донецкий, Золотое-5, Первомайск и Фрунзе из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и минометов калибра 120 мм.