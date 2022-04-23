Бастрыкин поручил расследовать обстрел пропускного пункта в Курской области

Уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины пропускного пункта в Курской области поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области вновь обстреляли из минометов с украинской стороны. В результате обстрела загорелось помещение Россельхознадзора. Никто не пострадал.

Это не первое происшествие подобного рода в регионе. Обстрел погранпункта в Курской области также зафиксировали 13 апреля. Обошлось без пострадавших и разрушений. По факту данного обстрела председатель СК РФ Бастрыкин также поручил завести уголовное дело.

Кроме того, сообщалось, что СК России возбудил дело после обстрела ЛНР из «Градов» со стороны Украины.