Следственный комитет России займется расследованием обстрела больницы в Харьковской области. Соответствующее распоряжение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

Глава ведомства поручил «зафиксировать и расследовать факт обстрела медицинского учреждения». В СК подчеркнули, что жертвами произошедшего могли стать дети.

По имеющимся данным, представители ВСУ обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области. Снаряд попал в центр развития ребенка. По предварительной информации, никто не пострадал.

Следственный комитет России попросит Минобороны РФ предоставить документы о готовящейся в Одесской области провокации с расстрелом мирных жителей. В преступлении, предположительно, хотели обвинить российских военных. Специалисты проанализируют данные и установят причастных к организации провокации лиц. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку.