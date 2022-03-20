Бастрыкин поручил расследовать новые случаи обстрелов населения ДНР

Российские следователи займутся расследованием новых фактов преступлений украинских националистов против населения Донецкой Народной Республики. Такое поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации <…> поручил ГСУ СК России во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР осуществить сбор и фиксацию доказательств совершения преступлений в отношении мирных граждан», — сообщила пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин также поручил выявить всех причастных к совершению преступлений против населения республики. В дальнейшем этих людей привлекут к ответственности.

В ведомстве напомнили, что 19 марта украинские военные открыли огонь по населенным пунктам ДНР. В частности, под обстрелы попали Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец, Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка. С освобожденной части Мариуполя 15 людей получили ранения. Среди пострадавших оказался младенец.

Ранее Бастрыкин поручил проверить призывы главы украинской пограничной службы Сергея Дейнеко убивать родственников российских бойцов.