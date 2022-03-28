Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела ВСУ российских машин медпомощи
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела ВСУ российских машин медпомощи
Следственный комитет России расследует все факты обстрела российских машин медицинской помощи со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
Следователи обладают информацией о произошедших целенаправленных обстрелах российских автомобилей с опознавательным знаком в виде красного креста.
«Бастрыкин поручил ГСУ СК России принять меры к установлению причастных к этому факту лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», — сообщили в СК.
Также следователи расследуют убийство женщины в Мариуполе. Ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой ранее обнаружили в подвале одной из городских школ.
Посол РФ в США Анатолий Антонов упрекнул Вашингтон в нежелании пресекать военные преступления, совершаемые украинской стороной.