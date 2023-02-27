Мир 27 февраля 2023, 02:32 Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства украинским спортсменом над флагом России Глава СК Бастрыкин поручил расследовать надругательство футболиста ФК Львов над флагом РФ РИА «Новости»

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История с надругательством над российским флагом в Турции попала в поле зрения Следственного комитета. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать этот инцидент, сообщили в пресс-службе ведомства.

Видеоролик в Telegram-каналах распространили 26 февраля. На нем защитник украинского футбольного клуба «Львов» Алексей Дитятьев сорвал у отеля в Турции российский триколор, скомкал его и засунул под трибуну.

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Изначально видео опубликовал в своих соцсетях сам футболит. Кадры он сопроводил угрозой, что ВСУ якобы скоро сделают то же самое в зоне СВО.

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«Глава Следственного комитета России поручил следователям ведомства расследовать данный факт, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел РФ», — говорится в сообщении СК.

Ранее стало известно, что УЕФА оштрафовал ассоциацию мини-футбола Украины на 20 тысяч евро за оскорбительные и провокационные лозунги украинских болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы 2022 года. Игра же завершилась победой российской команды со счетом 3:2.