Бастрыкин поручил проверить инцидент с флагом России в Эстонии

Посольство России в Эстонии сообщило об акте вандализма в отношении диппредставительства. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести по этому факту доследственную проверку.

Как заявили в посольстве, вандалы сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в городе Тарту. Дипломаты отметили, что подобное стало возможным из-за пренебрежительного отношения властей Эстонии к своим обязательствам, прописанным в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В пресс-службе СК РФ пояснили, что действия неизвестных можно рассматривать, как надругательство над государственным флагом России.

«В связи с этим председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России», — сообщили в ведомстве.

Ранее МИД Эстонии объявил персонами нон грата трех сотрудников российского посольства. Ноту об этом вручили главе дипмиссии России. Также о высылке российских дипломатов заявили Латвия и Литва.