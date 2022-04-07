Бастрыкин поручил проверить данные об убийстве российских пленных солдатами ВСУ

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проверить озвученную наемником из Дании информацию об убийстве российских пленных представителями вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства проверить информацию об убийстве российских пленных украинскими националистами. По имеющейся информации, гражданин Дании, участвующий в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, сообщил в СМИ о том, что стал свидетелем убийства пленных российских солдат украинскими военнослужащими», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что следствие займется установлением личности иностранца, участвовавшего в боевых действиях в качестве украинского наемника, а также проверит данные об убийстве пленных российских военных.

Ранее воюющий на стороне Украины наемник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат. Он заявил, в частности, что украинские военные убивали взятых в плен россиян, что является военным преступлением. Сам наемник заявил, что не принимал участия в подобных казнях.