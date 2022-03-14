Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе под Донецком
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать диверсию на коксохимическом заводе под Донецком
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства разрушения на коксохимическом заводе под Донецком. Об этом сообщила пресс-служба СК в Telegram-канале.
По некоторым данным, украинские вооруженные формирования совершили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате под Донецком. В результате этого возник пожар. Как указали в ведомстве, токсичный дым распространяется на прилегающие населенные пункты.
«При этом украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным. Сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг», — указывается в сообщении Следственного комитета.
Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому.
По информации источника в Минобороны РФ, отступающие боевики нацбатальонов устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что атака украинских войск на Авдеевское коксохимическое предприятие может привести к катастрофическим последствиям.