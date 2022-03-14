Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе под Донецком

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства разрушения на коксохимическом заводе под Донецком. Об этом сообщила пресс-служба СК в Telegram-канале.

По некоторым данным, украинские вооруженные формирования совершили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате под Донецком. В результате этого возник пожар. Как указали в ведомстве, токсичный дым распространяется на прилегающие населенные пункты.

«При этом украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным. Сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг», — указывается в сообщении Следственного комитета.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому.

По информации источника в Минобороны РФ, отступающие боевики нацбатальонов устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что атака украинских войск на Авдеевское коксохимическое предприятие может привести к катастрофическим последствиям.