Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам осквернения памятников в Одессе | 360°

Мир 07 ноября 2022, 16:21 Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам осквернения памятников в Одессе Председатель СК Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению памятников в Одессе РИА "Новости"

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к осквернению памятников в Одессе. Об этом сообщили в Следкоме.

В ведомстве отметили, что, по данным украинских СМИ, в Одессе вандалы осквернили памятник Александру Суворову, накинув на монумент петлю. Кроме того, начались подготовительные работы по демонтажу и переносу памятника основательнице города — императрице Екатерине II.

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В Одессе продолжают атаки на памятники эпохи Российской империи, написал RT со ссылкой на издание «Страна.ua». Мэр Одессы Геннадий Труханов отмечал, что поддерживает демонтаж памятника российской императрице Екатерине II.

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Ранее сообщалось, что Труханов сослался на проведенный опрос: по его результатам большинство одесситов якобы проголосовали за демонтаж памятника основателям Одессы.