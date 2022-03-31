Бастрыкин получил расследовать факты угроз мирным жителям Харькова от националистов

Российские следователи займутся расследованием фактов угроз мирным жителям Харькова со стороны украинских националистов. Соответствующее поручение отдал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Следствию стало известно, что в Харькове разъезжают механизированные группы нацистов и запугивают население, открывая беспорядочный пулеметный огонь по жилым домам.

«Националисты по-прежнему прикрываются мирным населением, размещая тяжелую военную технику в жилых кварталах», — заявили в СК.

Ранее Бастрыкин заявил о необходимости расследования обстрелов российский машин медпомощи со стороны ВСУ.

Вооруженные силы России заблокировали Харьков, а также ряд крупных городов Украины — Киев, Николаев, Сумы, Чернигов.