Баста обратился к фанатам после объявленной на него в Киеве «охоты». Видео

После того, как украинские националисты объявили награду в тысячу долларов за информацию о местонахождении российского музыканта Басты (Василия Вакуленко), исполнитель выложил в Instagram ролик. В нем он поблагодарил поклонников за сочувствие и попросил за него не беспокоиться.

Один из радикалов заявил, что музыкант, выступавший с концертами в Крыму, сейчас находится в Киеве. По его словам, «неравнодушные граждане» готовы заплатить за информацию о том, где можно найти Басту.

«Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило, жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю», — заявил певец в опубликованном ролике.

Политолог и лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире радио Sputnik назвал попытку преследования Басты возмутительной, но вполне объяснимой.

«Баста — человек православный, глубоко русский, очень талантливый. Это то, чего нет у этих мерзавцев», — отметил Кот.

Однако он засомневался, что радикалам удастся проделать с Бастой «финт». У него много фанатов, а среди них хватает крепких ребят, которые с легкостью способны «навешать» националистам.