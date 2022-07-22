Бассейн провалился во время вечеринки в Израиле. Видео
Times of Israel: в Израиле мужчину засосало в подземный тоннель после обрушения бассейна
Бассейн в частном доме в Израиле обрушился во время вечеринки. В образовавшуюся дыру засосало двух человек. Один мужчина погиб, сообщила газета Times of Israel.
Грунт на территории частного дома в поселке Кармей Йосеф неожиданно просел и засосал отдыхающих в семиметровую воронку.
Один мужчина выбрался самостоятельно. Второй пропал. Спасатели предположили, что его тело унесло потоком в подземный тоннель.
Поиски продолжались несколько часов. В итоге тело погибшего нашли глубоко под землей. Предварительно специалисты соорудили конструкции, чтобы предотвратить дальнейшие обрушения.